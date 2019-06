Transamazônica- Vítimas do acidente na BR 230 sentido campo verde foram identificadas

Foto: Júnior Ribeiro – Por volta das 21h:40min de sábado 01 de junho de 2019, ocorreu um acidente gravíssimo envolvendo três veículos, sendo duas carretas e um carro Fiat Uno de PLACA NUC 1293, sendo que no fiat uno estavam três pessoas.

De acordo com a Policia, apenas uma das carretas permaneceu no local de PLACA HMV 4814. Já a outra carreta evadiu-se do local sentido o Distrito de Miritituba.

Após constatado o fato pela Guarnição da Polícia Militar, a primeira vítima Edivaldo Sousa dos Santos de 32 anos, foi conduzido para o hospital Municipal de Itaituba, mais não resistiu e evoluiu a óbito.

Carreta tombada na BR.

Os militares do corpo de bombeiros prestou socorro no local a segunda vítima de pré nome Adão, que foi conduzido para emergência do hospital para os cuidados médicos, tendo em vista que estava com um corte profundo na cabeça.

Situação da frente do carro Fiat Uno.

A situação grave estava da terceira vítima Clebson Ribeiro Rodrigues, de 27 anos que estava preso nas ferragens, depois de muito trabalho a vítima foi retirada, porém sem vida.

O caso foi comunicado a 19° seccional que acionaram o Instituto Médico Legal (IML), que fizeram a remoção do corpo.

O motorista da carreta de Placa HMV 4814, o Sr Átila Jorge Aguiar de Andrade, sofreu apenas escoriações e seguiu com os militares do corpo de bombeiros para o HMI.

A Polícia Militar, do Distrito de Miritituba está em buscas na tentativa de localizar o motorista da outra carreta que fugiu.

Há qualquer momento matéria será atualizada.

