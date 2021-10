Canaã dos Carajás: Pastor é preso por estuprar criança de 7 anos

Pedro Fernandes, o pastor Pedro, foi preso nesta terça-feira (19) em Canaã dos Carajás – Foto: Divulgação

Pedro Fernandes dos Santos Neto, conhecido como pastor Pedro, foi preso nesta terça-feira (19) após ser flagrado abusando sexualmente de uma criança de 7 anos de idade.

O caso aconteceu por volta das 17 horas no município de Canaã dos Carajás. A mãe da menor, ao chegar em sua residência, viu o pastor com a criança no quarto praticando os abusos.

O homem fugiu do local e a Polícia Militar foi acionada.

Após diversas buscas e tentativas para localizar o paradeiro do acusado, a equipe policial conversou com líderes da igreja que o mesmo frequentava e conseguiu encontrar Pedro.

Ele foi conduzido para a delegacia para que as providências cabíveis fossem tomadas. (Ana Mangas)

Por:Redação

