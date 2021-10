‘Vampiro de crianças’ foge da prisão e é morto por população

(Foto:Reprodução) – As autoridades do Quênia estavam mobilizadas há dois dias nas buscas por Masten Wanjala, um serial killer confesso que fugiu da prisão onde era mantido desde julho.

A operação teve fim depois da polícia informar que o criminoso foi morto, após ser linchado por uma multidão, no vilarejo de Mukhweya, na cidade de Bungoma. Wanjala é descrito pelas autoridades como um “vampiro sanguinário”, por ser acusado de beber o sangue de algumas de suas vítimas.

Conforme a polícia, após fugir, o criminoso voltou para a área rural onde viveu com os pais, que não o receberam. Ele teria se instalado em um casa na região e acabou morto quando vizinhos descobriram que estava no local.

As investigações apontaram que o homem fingia ser um técnico de futebol para atrair as vítimas e depois as atacava. Em alguns casos, manteve as crianças como reféns e chegou a exigir dinheiro pelo resgate. O assassino também confessou que drogava as vítimas e chegou a ingerir o sangue delas.

O comandante da polícia Musyoki Mutungi disse ao jornal Standard que ainda não se sabe como o Wanjala viajou sozinho da capital, Nairóbi, até o vilarejo.

Foto:Reprodução – NTV

“Não temos certeza de como ele conseguiu viajar de Nairóbi até sua região de origem mas foram os moradores que primeiro o identificaram, antes mesmo que a polícia pudesse ser informada”, disse.

Após a fuga, três policiais que estavam de plantão foram acusados de auxiliar o criminoso. A polícia disse ter notado que ele havia desaparecido durante uma chamada realizada pela manhã.

