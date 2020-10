Candidato à prefeitura de Parauapebas sofre atentado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O candidato a prefeito de Parauapebas, Júlio César (PRTB), sofreu um atentado na noite desta quarta-feira (14). As informações preliminares dão conta de que a caminhonete do candidato foi interceptada e Júlio César foi baleado. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do político.

