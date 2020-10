Forma Pará: inscrições em Novo Progresso e outros oito municípios vão até dia 22 de outubro

[Foto: Ascom/Sectet] – Projeto da Sectet oferta cursos de nível superior em parceira com as instituições de ensino superior, prefeituras e entidades civis.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) oferta 90 vagas nos municípios de Novo Progresso (Engenharia Sanitária e Ambiental – 50 vagas) ;

Forma Pará: inscrições em nove municípios vão até dia 22 de outubro

Editais com a oferta das vagas para nove municípios estão no site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp)Foto: Ascom/SectetAs inscrições para os cursos de nível superior ofertados pelo Governo do Pará em nove municípios se encerram no dia 22 de outubro. Os interessados, portanto, têm menos de 10 dias para garantir a participação no vestibular especial da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa).

Os cursos são disponibilizados por meio do projeto Forma Pará, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) em parceira com as instituições de ensino superior, prefeituras e entidades civis.

Os editais com a oferta das vagas em nove municípios estão publicados no site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), responsável pela realização dos processos seletivos.

O edital da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) oferece 315 vagas nos municípios de Abel Figueiredo (Administração – 50 vagas), Bom Jesus do Tocantins (Ciências Contábeis – 50 vagas), Itupiranga (Pedagogia – 50 vagas), Jacundá (Psicologia – 35 vagas), Ourilândia (Zootecnia – 40 vagas), Piçarra (Medicina Veterinária – 40 vagas) e Tailândia (Engenharia Ambiental – 50 vagas).

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) oferta 90 vagas nos municípios de Novo Progresso (Engenharia Sanitária e Ambiental – 50 vagas) e Rurópolis (Agronomia – 40 vagas).

Para os dois processos seletivos a taxa de inscrição é de R$ 80. As instituições garantiram isenções a candidatos de baixa renda. Na Unifesspa foram 372 isentos e na Ufopa, 129. A data prevista para a realização da prova é 13 de dezembro, em cada município onde o curso é ofertado.

Ambos os editais preveem reserva de vagas para cotas sociais e raciais, além de vagas para pessoas com deficiência. Também é garantida pontuação bônus para candidatos que cursaram pelo menos uma das séries do Ensino Médio no município onde a vaga é ofertada.

Confira todos os detalhes nos editais: Unifesspa aqui e Ufopa aqui.

Fonte:Por Jeniffer Galvão (SECTET)13/10/2020 13h54

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...