Candidato a vereador mata esposa a facadas após briga por geladeira aberta

Corpo da mulher foi encontrado pela filha de 13 anos no quintal de casa – (Foto:Reprodução)

O candidato a vereador Adílio Sérgio Gomes (PSDB), 40, matou a esposa a facadas depois de uma briga por conta da porta da geladeira aberta. O crime ocorreu no domingo (18), na residência do casal em Bandeira do Sul (MG). O corpo foi encontrado pela filha de 13 anos.

A adolescente informou à polícia que os pais passaram o dia em um sítio e, quando retornaram para casa, ouviu a mãe, Roberta Camile Araújo Silva, gritando.

Adílio desferiu 13 facadas contra a esposa no quintal da casa. A filha encontrou o corpo, mas a mulher já estava morta quando o socorro chegou. A mãe do candidato, que também estava na casa no momento do crime, passou mal após o ocorrido.

Segundo a polícia, o casal é conhecido na cidade e tem três filhos. Nas redes sociais, eles se mostravam felizes e sempre mostravam os passeios juntos.

A família explicou que as brigas entre o casal eram comuns, inclusive com agressões físicas. Após o crime, Adílio fugiu e ainda não foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil e o suspeito deve responder por feminicídio.

Com informações do portal IG

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...