Vídeo: Modelo é agredida ao vivo diante de meio milhão de pessoas

Por:Redação Integrada com informações do Monet

“Estou profundamente aflita, meus membros estão tremendo, parece que minha cabeça está partindo ao meio com qualquer movimento”, relatou a modelo em vídeo enquanto procurava ajuda para tratar os ferimentos. Efremova é também influencer e tem 20.000 seguidores. Ela disse que “nem uma única pessoa normal que se respeite” permanecerá seguindo e dando audiência a Burim. Ela conclamou outras possíveis vítimas do streamer para se unirem a ela em “uma ação coletiva”.

Alena Efremova se pronunciou, pedindo justiça: “Mellstroy me bateu na noite passada e me humilhou publicamente em sua transmissão. Eu só quero que ele seja punido por isso, para que isso não aconteça com mais ninguém”.

O agressor pegou Alena pelo pescoço, parece estar humilhando a moça com palavras, e depois bateu a cabeça dela repetidas vezes contra uma mesa. O crime era praticado enquanto as pessoas se divertiam na festa alheias à situação. Uma mulher que estava ao lado dos dois em princípio não percebe a gravidade da situação e até está sorrindo. Mas muda de expressão quando o agressor começa a bater na modelo.

