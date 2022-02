Candidatos do Revalida 2022 já podem consultar locais de prova da primeira etapa

Médicos com diploma de fora do Brasil devem, obrigatoriamente, fazer o exame

Inscritos no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2022.1 já podem consultar os locais de prova, através do Cartão de Confirmação de Inscrição, no Sistema Revalida. A primeira etapa do exame será aplicada no dia 6 de março.

No cartão também é possível confirmar o número de inscrição, a data da prova, os horários do exame e se o participante deve contar com atendimento especializado. Apesar de não ser obrigatório, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda levar o cartão no dia da prova.

O Revalida será aplicado em oito capitais brasileiras: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP). A aplicação seguirá o horário de Brasília.

O exame é aplicado pelo Inep desde 2011 e tem caráter obrigatório para estrangeiros e brasileiros que obtiveram diploma de Medicina em instituições estrangeiras. As referências do exame são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência e emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional. Para exercer a profissão no Brasil, é preciso obter a aprovação nas duas etapas do exame.

