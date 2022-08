‘Cansada de apanhar’- Mulher toma espingarda do marido e o mata em RO

Mulher confessa ter matado marido porque estava “cansada de apanhar” em Porto Velho — Foto: PC-RO/Reprodução

Mulher confessa ter matado marido porque estava ‘cansada de apanhar’ em Porto Velho

Homem foi morto com tiro de espingarda no peito. Suspeita relatou que apanhava desde o início do relacionamento.

Uma mulher de 36 anos confessou ter matado o marido com um tiro de espingarda no peito em Rio Pardo, distrito de Porto Velho. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita alega que cometeu o crime porque estava “cansada de apanhar”.

O caso aconteceu no último fim de semana, mas a mulher se apresentou na delegacia somente nesta quinta-feira (18).

De acordo com a Polícia Civil, o casal convivia maritalmente há oito meses. A mulher teria relatado, em depoimento, que desde o início do relacionamento era agredida. Testemunhas confirmaram a versão da suspeita.

No dia do crime, os dois estavam bebendo em um bar e começaram a brigar. A investigação apurou que na volta para casa, o homem agrediu a suspeita e a ameaçou com uma espingarda, momento em que os dois entraram em luta corporal.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita confirmou que tomou a arma e disparou contra o marido. O disparo atingiu o peito do homem.

Depois do crime, a suspeita fugiu e levou a espingarda. Ela se apresentou voluntariamente na Delegacia de Homicídios de Porto Velho. Como não havia flagrante, ela foi ouvida e liberada, mas deve ser indiciada pelo crime.

Ainda nesta quinta-feira, foram ouvidas quatro pessoas envolvidas no inquérito, como testemunhas, por exemplo. O caso segue sendo investigado.

