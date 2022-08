PF apreende mais R$ 14 mil em notas falsas em Tucumã, no sudeste do Pará

R$ 14,900 cédulas falsas encontradas pela PF — (Foto: Divulgação) – Segundo a Polícia Federal, essa é a maior apreensão feita pela delegacia de Redenção, no sudeste paraense. A casa de um suspeito foi alvo de um mandado de busca e apreensão.

A Polícia Federal apreendeu nesta sexta-feira (19) a maior quantidade de cédulas falsas da delegacia de Redenção, no sudeste paraense. Foram encontrados R$ 14,900 em notas falsas. A casa de um suspeito, em Tucumã, foi alvo de um mandado de busca e apreensão.

Em abril, os Correios alertaram a Polícia Federal sobre uma correspondência com conteúdo suspeito destinada à cidade de Tucumã. Com base nas informações, policiais federais passaram a acompanhar a retirada do objeto da Agência dos Correios de Tucumã.

Como a retirada não ocorreu, a Polícia Federal pediu à Justiça uma mandado de busca e apreensão do objeto e autorização para a abertura da correspondência. Após a autorização, a PF confirmou a existência de R$ 14.900 em cédulas de R$ 100 falsas dentro do envelope.

Na manhã desta sexta-feira (19) a PF realizou diligências para identificar o destinatário da encomenda. Caso confirmada a hipótese de crime de moeda falsa, o investigado poderá ser condenado a penas que variam entre três e 12 anos de reclusão, além de multa.

A operação foi identificada como Hundredum Falsus, que significa “cem falso” em latim, em referência a apreensão de 14.900 cédulas falsas.

Por:Jornal Folha do Progresso em 19/08/2022/16:05:53 com G1PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...