Cantor morre durante show em Salinas, balneário do Pará

Cantor Ayres Sasaki, 35 anos, teria morrido após sofrer descarga elétrica durante apresentação em hotel do balneário. — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo informações preliminares, o cantor Ayres Sasaki, 35 anos, teria morrido após sofrer descarga elétrica durante apresentação em hotel do balneário.

O cantor Ayres Sasaki, 35 anos, morreu no sábado (13), no município de Salinópolis, no nordeste do Pará. Segundo informações eliminares cantor sofrido uma descarga elétrica durante apresentação em hotel do balneário. O corpo do artista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal para a realização de perícia.

Em nota, a Polícia Civil informou que a morte de Sasaki está sob investigação da Delegacia de Salinópolis e que testemunhas serão ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.

Em nota publicada no perfil oficial do hotel Solar, o estabelecimento diz lamentar a perda do músico e diz estar dedicado a prestar apoio à família da vítima. “Reiteramos nosso compromisso em colaborar plenamente com as autoridades competentes para os devidos esclarecimentos”, diz a postagem.

