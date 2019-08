Policial da Companhia Fluvial é baleado durante tentativa de assalto em Igarapé-Miri

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Policiais do 31º Batalhão (BPM), vinculado ao Comando de Policiamento Regional IX, com sede em Abaetetuba, realizam buscas pelo local para identificar e prender os suspeitos.

O soldado Miqueias, que estaria de folga quando foi ferido, foi levado pelo amigo até a Vila Maiauatá e lá recebeu os primeiros socorros. Em seguida, o militar foi conduzido consciente para um hospital particular de Belém para receber tratamento médico especializado. Ainda de acordo com o a assessoria da corporação, ele não corre risco de morte.

A informação foi confirmada pela assessoria da Polícia Militar, que informou que o soldado estava em um veículo, acompanhado de um amigo, quando dois criminosos tentaram roubar o carro na estrada, na comunidade ribeirinha às margens do Rio Maratauíra e que fica acerca de 50 km da sede do município. No momento da ação, os assaltantes deram ordem para que o motorista parasse, e realizaram disparos de arma de fogo que atingiu o policial.

Por volta das 9h desta segunda-feira (19), o soldado Miqueias Monteiro Cabral, de 32 anos, que pertence ao efetivo da Companhia Independente de Polícia Fluvial (Cipflu), foi vítima de disparos de arma de fogo, ficando ferido durante uma tentativa de assalto na rodovia PA-407, no distrito de Vila Maiauata, no município de Igarapé-Miri, nordeste paraense.

