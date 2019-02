Cantor R. Kelly é acusado de abusar sexualmente de adolescentes

Procuradora acusou o vencedor do Grammy R. Kelly de abusar sexualmente de ao menos três meninas de menos de 17 anos

Cantor R. Kelly durante o 41º American Music Awards em Los Angeles. (Reuters / Mario Anzuoni)

CHICAGO (Reuters/Por Suzannah Gonzales) – O cantor vencedor do Grammy R. Kelly foi acusado nesta sexta-feira de abusar sexualmente de ao menos três meninas de menos de 17 anos, disse uma procuradora, após anos de acusações contra o artista de 52 anos.

Um advogado do cantor não respondeu de imediato a ligação e email buscando comentário.

A procuradora estadual do condado de Cook, Kimberly Foxx, disse que Kelly é esperado em um tribunal no sábado para audiência de fiança de 10 acusações.

Das quatro vítimas do caso, ao menos três tinham menos de 17 anos na época dos supostos abusos, entre 1998 e 2010, disse Kimberly. A idade da quarta vítima não foi divulgada.

Kelly pode enfrentar de 3 a 7 anos de prisão por cada acusação, disse a procuradora.

Durante coletiva de imprensa em janeiro, Kimberly pediu que qualquer um que alegasse ter sido abusado pelo cantor se apresentasse para que suas acusações pudessem ser investigadas.

