Delegado é agredido em Festa -acusado é preso no Pará

Acusado de agredir delegado em festa é preso com drogas em São Brás

Arthur Kahwage foi autuado por tentativa de homicídio e tráfico de entorpecentes

Acusado estava em um churrasco com amigos quando foi preso, em São Bras (Divulgação / Polícia Civil)

Um delegado da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) foi gravemente agredido em uma festa de música eletrônica realizada na noite de sexta-feira (22), em um shopping no bairro Val-de-Cans, na capital paraense. O agressor, Arthur Wanzeller Pereira Kahwage, foi preso na tarde deste sábado (23) em um apartamento de luxo localizado no bairro de São Brás. O acusado responderá pelos crimes de tentativa de homicídio e também por tráfico de entorpecentes, já que no momento da prisão ele foi flagrado com comprimidos de droga sintética e também com uma porção de cocaína. O delegado agredido, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, passará por cirurgia. Segundo a polícia, ele sofreu várias fraturas na região da cabeça, principalmente o rosto.

Apuração preliminar feita pela polícia indicou que o agressor não teve nenhum motivo para atacar o delegado. “Em conversa preliminar, ele (Arthur) alegou que tinha recebido um soco de alguém, que ele não soube identificar. Por isso, resolveu agredir a primeira pessoa que ele encontrou pela frente, que no caso foi o delegado. Ou seja, foi um ataque gratuito”, afirmou o delegado Thiago Dias, da DRCO, que preside o inquérito.

Segundo relatos de testemunhas, Arthur Kahwage primeiro desferiu um soco nas costas do delegado, que caiu. Em seguida, passou a dar vários chutes na vítima, que acabou desmaiando e foi continuamente agredida com chutes. “O acusado está sendo autuado por tentativa de homicídio porque, caso o segurança não o parasse, ele teria matado o delegado”, explicou Thiago Dias. O delegado agredido foi encaminhado para o hospital e deverá passar por cirurgia em breve. Já o acusado foi liberado pelos seguranças da festa e retirado do local após o fato.

Na tarde deste sábado, Arthur foi preso em flagrante em um apartamento de luxo localizado no bairro de São Brás. Ele participava de um churrasco com amigos e tinha postado alguns vídeos momentos antes nas redes sociais, mostrando a piscina do local e outros detalhes. Arthur recebeu voz de prisão e foi conduzido à DRCO para os procedimentos cabíveis.

De acordo com a polícia, o acusado foi flagrado com comprimidos de droga sintética (possivelmente ecstasy) e uma porção de cocaína. De acordo com Thiago Dias, Kahwage já vinha sendo investigado pela equipe da Divisão Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). , suspeito de traficar drogas sintéticas. A venda era feita principalmente em festas e eventos variados.

Esta não foi a primeira vez que o acusado se envolveu em confusão. Em junho de 2018, após um jogo da Copa do Mundo, ele teria agredido uma mulher com um soco na cabeça, em evento realizado em outro shopping da capital paraense, desta vez na avenida Visconde de Souza Franco. A vítima também foi parar no hospital e registrou o caso na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). Na época, a polícia informou que Kahwage já respondia a dois processos na Justiça e aquele seria o terceiro.

Em nota, o shopping Grão Pará informou que apenas cedeu, através de locação, o espaço para a realização do evento. Ainda assim, após procura da imprensa, o shopping foi atrás de informações junto à produtora responsável pela organização da festa. “Os organizadores informaram que o agressor foi retirado da festa e a vítima recebeu suporte da produção do evento”, complementou a nota.

A empresa responsável pela organização do evento também se pronunciou por meio de nota. No comunicado, a empresa disse que a empresa EDM, contratada para fazer a segurança do evento, informou que foram contratados 200 homens, que estavam por todo o local da festa. “Não houve falha na segurança do evento. Em relação à briga, o agressor foi retirado da festa imediatamente pelos seguranças da empresa, e toda assistência de primeiros socorros foi prestada ao delegado ainda no local do evento. Após todo o procedimento médico, o delegado foi deixado pela empresa no hotel em que estava hospedado”, frisou a nota. Ambas as empresas (organizadora e de segurança) disseram ainda que repudiam todo e qualquer tipo de violência.

