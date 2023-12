Cantora diz ter cabelo revistado em aeroporto no Rio de Janeiro: ‘meu dia acabou’

Luciane relatou que uma funcionária se aproximou e disse que teria que revistar o cabelo da artista, que é black power.

A cantora Luciane Dom usou suas redes sociais para contar que teve o cabelo “revistado”, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ). A cantora já havia colocado a mala no scanner e passado pelo scanner corporal. Luciane relatou que uma funcionária se aproximou e disse que teria que revistar seu cabelo, que é black power.

“Chego no aeroporto Santos Dumont e sou parada por uma ‘revista aleatória’, minutos antes de embarcar”, disse a artista. “A mulher me diz ‘tenho que olhar seu cabelo’. Eu olho pra ela aterrorizada com a violência desse ato. Ela chama o superior. Meu dia acabou”, desabafou.

Em nota enviada ao Metrópoles, a Infraero negou que a cantora tenha tido os cabelos revistados no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (14). A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária alegou que a artista “foi selecionada aleatoriamente para uma inspeção manual”.

“Importante ressaltar que a inspeção de segurança aleatória é independente de origem, raça, sexo, idade, profissão, cargo, orientação sexual, orientação religiosa ou qualquer outra característica do passageiro”, comunica a nota.

“As coisas nunca são suaves para pessoas como eu. Estou no meio da divulgação de uma música minha que sai amanhã, estava feliz, vendo memes, lendo coisas leves que gosto, aí chego no aeroporto Santos Dumont e sou parada por uma ‘revista aleatória’, minutos antes de embarcar para São Paulo”, disse a cantora.

