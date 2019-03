CAOS-Rodovia BR 163 é fechada no Mato Grosso – motorista continua parados em atoleiros na BR-163 no Pará

Entra na terceira semana de caminhões parados entre Novo progresso e Moraes Almeida no Pará.(Foto:WhatsApp)

3 de Março de 2019, o calvário de quem transporta a safra mato-grossense de soja volta a se repetir ao longo da BR-163, no Pará, às vésperas do Carnaval. O drama é antigo desde 2017, e cenas idênticas voltam em 2019.

Hoje, 3º de março de 2019, entra para terceira semana de trânsito interrompido na principal via de acesso aos portos do Arco-Norte. O ponto crítico fica entre o Riozinho da Arraias e Morais de Almeida. São apenas 28 quilômetros, mas o tempo de espera para tentar cruzar esse curto trecho chega a 48 horas. E nada garante que o caminhoneiro vá conseguir subir a “serrinha da Anita e a Serra de Moraes”, onde a rodovia cobra habilidade dos motorista que enfrentam lama e pista escorregadia.

Mato Grosso

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) determinou, neste sábado (02), que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) faça o bloqueio do tráfego de carretas e caminhões na rodovia federal, em Nova Santa Helena e Guarantã do Norte ( 124 e 233 no Mato Grosso) por conta das intensas chuvas na região de Novo Progresso e Moraes Almeida, no Pará, que tem causado diversos pontos de atoleiros.

A orientação aos caminhoneiros é para que respeitem o bloqueio e iniciem o deslocamento de Mato Grosso ao Pará somente a partir da próxima terça-feira (5), para evitar maior degradação da via.

Cerca de 3 mil carretas estão paradas na rodovia entre Novo Progresso e Moraes Almeida no Pará.

Trafego

Nesta sexta-feira (01) caminhões vazios que estavam parados próximo ao serra da Anita foram liberados e seguiram rumo Mato Grosso. No Sábado (03) a fila de caminhões carregados seguiu e bom trecho da fila foi liberado, devido o grande fluxo de caminhões carregados estarem parados em um fila que ultrapassa os 50 quilômetros o congestionamento continua, chove muito na região.

Conforme O Jornal Folha do Progresso vem divulgando , milhares de motoristas e caminhões estão impossibilitados de seguir viagem e estão parados nos atoleiros entre Novo Progresso e Moraes Almeida.

A rodovia é usada para transporte da safra de Soja do Mato Grosso até os portos do Pará ( Miritituba e Santarém) o trecho sem pavimento que impede o trafego é de 28 quilometros entre Novo Progresso mais exatamente na comunidade de Riozinho das Arraias até Moraes Almeida distrito de Itaituba. A PRF [Policia Rodoviária Federal]esta no local auxiliando ao transito.

Um trecho de 50 quilômetros a serem asfaltados estão em obras sob responsabilidade do Exército.

