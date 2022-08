Capoeirista é procurado por agredir mulher com “mata-leão”, no Pará

(Foto:Reprodução: Arquivo pessoal) -Reincidente, o contramestre de capoeira Luiz Fernando, de 33 anos, é procurado por agredir a companheira em Belém.

Andressa Corrêa, de 31 anos, é umas das mulheres que entraram para a triste estatística de violência de gênero e doméstica no Brasil. A bombeira civil relata ter sido agredida fisicamente, nos últimos dias, pelo companheiro Luiz Fernando, de 33 anos, natural de Minas Gerais.

O acusado trabalha como pedreiro e há pouco mais de dois anos deixou sua terra natal para vir para Belém encontrar a então namorada Andressa. A vítima conta que o relacionamento entre os dois era muito bom e eles estavam apaixonados. Contudo, o tratamento começou a mudar: as agressões começaram pouco antes da gestação da filha do casal.

O caso foi além na madrugada do último sábado. Após discussões e xingamentos, o homem, que é contramestre de capoeira, golpeou a companheira com um “mata-leão”. Segundo o Boletim de Ocorrência, que foi registrado na Delegacia da Mulher, em Belém, o homem estaria alcoolizado. A agressão deixou marcas no corpo da mulher.

Luiz tem histórico de violência doméstica durante o primeiro relacionamento. Além de ter tido a prisão decretada no Pará nesta semana, a justiça de Minas Gerais já havia expedido o pedido de prisão contra ele por falta de pagamento de pensão alimentícia.

A mulher diz que a força para denunciar o ex-companheiro veio ao ver a filha, de quatro meses. Andressa ressalta que é importante não ficar calada. A Polícia Civil continua tentando localizar Luiz Fernando, que na última segunda-feira pediu demissão por telefone do emprego. O Ministério Público já solicitou medida protetiva a favor da vítima e da filha. (Com informações de Wellington Jr / RBATV).

