Carga de maconha avaliada em R$ 4 milhões é apreendida na BR-163

Fardos de maconha estavam escondidos sob uma carga de cana-de-açúcar. (Foto: Reprodução/DOF)

Ao todo, tabletes somaram 2,16 toneladas de drogas; veículo estava com placas falsas.

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na noite desta quinta-feira (11), um caminhão Mercedes-Benz branco carregado com 2,161 toneladas de maconha. O veículo usava placas falsas.

Os militares faziam patrulhamento ostensivo pela rodovia federal BR-163, área rural do município de Itaquiraí, quando visualizaram o deslocamento do caminhão que seguia por uma estrada vicinal para ter acesso à rodovia.

O condutor desobedeceu à ordem de parada dos policiais, abandonou o veículo e correu para a mata às margens da rodovia. Foram feita buscas nas imediações, porém, o homem não foi localizado.

Os fardos de maconha estavam escondidos embaixo de uma carga de cana-de-açúcar. As placas originais do caminhão foram substituídas por placas falsas.

A ocorrência foi entregue na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 4,72 milhões.

Fonte: Campo Grande News Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/04/2024/07:48:22

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...