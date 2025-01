Carga: pneus e peças de automóveis são apreendidas sem nota fiscal na base fluvial Candiru

A carga de pneus apreendida pelos policiais da Base Integrada — Foto: Divulgação

A carga estava sendo transportada de Manaus com destino a Santarém.

Agentes da Base “Candiru”, instalada no estreito do Rio Amazonas, município de Óbidos, oeste do Pará, apreenderam no último dia 17, uma carga de produtos automobilísticos sem nota fiscal. A apreensão ocorreu durante abordagem de rotina, realizada pelas equipes do Grupamento Fluvial (GFlu), com reforço das polícias Militar e Civil.

Ao vistoriar o ferry boat “Flor da Terra”, que fazia o trajeto ente Manaus (capital do Amazonas) e Santarém (oeste do Pará), a equipe policial encontrou no interior de dois ônibus transportados pela embarcação grande quantidade de pneus e outras peças automobilísticas sem as devidas notas fiscais.

Um servidor da Receita Federal foi acionado para os procedimentos legais. A carga foi lacrada pelo fiscal, enquanto o responsável pela embarcação foi orientado a permanecer em Óbidos para posterior conferência do material.

A ação reforça o trabalho voltado à segurança de quem utiliza os rios no Pará, frisou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado. “A integração entre as forças de segurança, aliada à tecnologia moderna, garante uma atuação mais eficaz no combate à criminalidade fluvial, protegendo nossas comunidades e assegurando a navegação segura em nossos rios. Continuaremos investindo e aprimorando nosso sistema para garantir a segurança e o desenvolvimento sustentável de nossas vias fluviais”, ressaltou.

Investimentos

Em 2024 também foram entregues mais três lanchas blindadas ao sistema de segurança, que atualmente conta com seis veículos deste tipo. Os investimentos em embarcações táticas operacionais, com alta tecnologia de orientação náutica e blindagem, somam mais de R$ 10 milhões, visando ao reforço nas ações estratégicas de combate aos crimes cometidos nos rios, que vitimam comunidades ribeirinhas, e crimes ambientais.

Além da aquisição de lanchas blindadas, mais cinco embarcações receberam motores novos, de 350 HP, para o atendimento à Região Metropolitana de Belém e outros quatro municípios. Duas lanchas leves, com motores de 60 HP, também foram entregues a outros dois municípios em 2024.

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/01/2025/10:29:29

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...