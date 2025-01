De fio-dental marrom, MC Rebecca joga altinha em praia

Os registros da cantora movimentaram as redes sociais e arrancaram elogios dos fãs. “Deus tem os preferidos, né?”, comentou uma seguidora impressionada. Outro fã destacou sua habilidade no esporte: “Você joga para caramba!” Já uma internauta exaltou sua beleza: “Isso não é uma bunda, é um monumento.”

Usando um biquíni fio-dental marrom, a cantora aproveitou um dia de sol nas praias do Rio de Janeiro, onde jogou altinha com amigos nas areias cariocas. Mais tarde, Rebecca brilhou ao lado da filha, Morena, de 7 anos, durante uma animada tarde de samba na quadra da Paraíso do Tuiuti.

MC Rebecca aproveita dia ensolarado jogando altinha na praia do Rio de Janeiro com amigos e filha, atraindo elogios nas redes sociais.

