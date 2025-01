PM prende suspeitos por receptação e posse de drogas após furto de placa solar em Santarém | PA

Placa solar que foi furtada de loja foi encontrada no bairro Nova República — Foto: Polícia Militar/Divulgação

As prisões aconteceram no bairro Nova República.

Na tarde desta segunda-feira (20), uma ação da guarnição de Recobrimento do 35° Batalhão de Polícia Militar resultou na prisão de dois suspeitos por receptação e posse de entorpecentes no bairro Nova República, em Santarém, no oeste do Pará. A operação foi desencadeada após denúncia feita por uma vítima que teve um painel de placa solar furtado durante a madrugada.

De acordo com o relato da vítima à polícia, o painel solar estava em uma residência localizada na Travessa Vinte e Nove, fundos da Escola Wilson Fonseca, onde funcionaria uma suposta boca de fumo. Após constatar a veracidade da denúncia, foi acionada a guarnição, que se dirigiu ao local.

Conforme a PM, ao se aproximarem da residência, os policiais avistaram João Gonzaga de Sousa Neto, que fugiu ao notar a presença das viaturas. Ele correu para o interior da casa e, em seguida, tentou escapar pelo quintal, pulando muros de outras residências. A tentativa foi frustrada, e João foi detido após atravessar três casas, apresentando ferimentos nos joelhos, braços e tórax.

Durante a abordagem, os policiais localizaram o painel solar furtado na propriedade e, em posse de Rita de Cássia da Conceição, 24 gramas de uma substância identificada como oxi.

Diante das evidências, ambos os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil. O delegado plantonista Fábio Amaral Barbosa determinou a autuação de João Gonzaga de Sousa Neto por receptação e de Rita de Cássia da Conceição por posse de entorpecentes.

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/01/2025/09:50:40

