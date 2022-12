Carlos posta foto de perna de Bolsonaro com erisipela; veja

(Foto:Reprodução ) – Em seu canal no Telegram, vereador informou que pai já está em processo de recuperação da infecção na perna esquerda.

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) publicou em seu canal no Telegram neste domingo (4.dez.2022) uma imagem onde mostra a erisipela (infecção bacteriana que causa ferimentos na pele) na perna esquerda do presidente Jair Bolsonaro (PL).

“A erisipela desenvolvida na perna do meu pai. Foto tirada de poucos dias atrás. Fui informado que nesta fase já estava em processo de recuperação e tudo corre muito bem!”, postou Carlos às 13h30 deste domingo (4.dez).

A imagem mostra uma infecção cicatrizada na perna esquerda de Bolsonaro. Veja:

A erisipela é uma doença causada por uma bactéria, que geralmente entra no organismo por meio de ferimentos na pele, como pequenos cortes, picadas de insetos e até micoses. Se não tratada de forma correta, a bactéria pode se disseminar para os vasos linfáticos e atingir o tecido subcutâneo e o gorduroso.

Em 17 de novembro, o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), agora senador eleito pelo Rio Grande do Sul, afirmou que Bolsonaro estaria se ausentando de compromissos públicos para tratar do ferimento na perna, que o impossibilitava de utilizar trajes formais, como uma calça.

“É questão de saúde. Está com uma ferida na perna, uma erisipela. Não pode vestir calça, como é que ele vai vir para cá de bermuda?”, disse Mourão ao fim da cerimônia de recebimento das cartas credenciais de embaixadores estrangeiros na ocasião.

Desde que perdeu a eleição, em 30 de outubro, Bolsonaro foi poucas vezes ao Palácio do Planalto. O presidente também não tem falado com apoiadores, como de costume, e deixou de fazer suas tradicionais lives de 5ª feira. Na última semana, recebeu senadores do PL no Palácio da Alvorada. (Com informações do Poder360).

