Polícia investiga morte de advogado que segue sem suspeitos da autoria do crime em Novo Progresso

Advogado foi morto com vários tiros em Novo Progresso — Foto: Reprodução

Foram efetuados vários disparos contra a vítima. Caso segue sem suspeitos da autoria do crime.

A Polícia Civil investiga a morte do advogado Sanclair Ribeiro Martins, atingido por vários disparos de arma de fogo no bairro Nego Bento, em Novo Progresso, no sudoeste do Pará, na última quinta-feira (24). Ainda não há informações sobre o suspeito.

Em 2021, Sanclair ocupou o cargo de assessor jurídico da Prefeitura de Novo Progresso. O advogado também possuía uma Sociedade Individual de Advocacia em situação regular no Cadastro Nacional de Advogados, com endereço no estado de São Paulo.

A PC não deu detalhes sobre o caso, mas informou que diligências estão sendo conduzidas a fim de elucidar o caso, identificando a motivação e a autoria do crime.

05/12/2022

