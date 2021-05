Carpinteiro vai ajudar motociclista e é esfaqueado em Alenquer, no oeste do Pará

(Foto:Aldemir Portela/Polícia Civil) – Vítima teria ido ajudar condutor que havia caído de veículo. Houve luta corporal e os dois saíram feridos.

Um carpinteiro naval morreu após ser esfaqueado no município de Alenquer, no oeste paraense. A família da vítima registrou um boletim de ocorrência na delegacia do município neste domingo (23), pouco após o homem morrer durante a madrugada. Segundo testemunhas, ele foi atingido a golpes de faca após tentar ajudar um condutor de motocicleta que havia caído do veículo.

O crime aconteceu na noite de sábado (22), no bairro Fazendinha. Familiares do carpinteiro relataram que o homem estava em um bar quando percebeu que o condutor de uma motocicleta tentou subir no veículo e caiu. Ele teria ido ajudá-lo.

No entanto, no momento em que levantava a moto, o suspeito o golpeou. Houve luta corporal e o motociclista também foi esfaqueado. Não há detalhes sobre o que teria provocado a reação repentina.

Os dois foram levados ao Hospital Municipal Santo Antônio, mas na madrugada de domingo (23), o carpinteiro morreu em decorrência da gravidade dos ferimentos. Nenhum dos dois teve a identidade informada.

O suspeito foi preso em flagrante e deve responder por homicídio.

