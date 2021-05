Creche onde cinco pessoas foram mortas em ataque retoma as aulas

Uma das partes da creche que passou por maior revitalização durante as obras foi a sala de aula onde as vítimas do ataque morreram, sendo transformada em área de lazer – (Foto:Reprodução)

Nesta segunda-feira (24), as aulas foram retomadas na creche de Saudades, no Oeste catarinense, onde cinco pessoas foram mortas em um ataque no dia 4 de maio. O local passou por reforma com a ajuda dos moradores e reabriu o portão às 6h50.

De acordo com a secretária Gisela Hermann, é esperado o retorno de 23 crianças entre os turnos da manhã e tarde. As aulas presenciais haviam sido suspensas na cidade após um homem de 18 anos entrar no local com um facão e matar três crianças e duas mulheres. Uma quarta criança ficou ferida, foi hospitalizada, mas recebeu alta no início do mês.

O autor do ataque efetuou golpes contra ele mesmo e também chegou a ser internado, mas deixou o hospital no dia 12 e foi encaminhado ao presídio de Chapecó, na mesma região.

Na sexta-feira (21), o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) denunciou o autor do ataque por cinco homicídios e 14 tentativas de homicídio. As acusações têm três qualificadoras: motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

“O desafio nesse momento em que todos estão profundamente feridos e consternados pelo fato ocorrido no Aquarela é grande e difícil de contornar, mas o povo saudadense mais uma vez mostrou sua força, sua garra e sua solidariedade. Juntos somos fortes”, informou a prefeitura em nota.

Uma das partes da creche que passou por maior revitalização durante as obras foi a sala de aula onde as vítimas do ataque morreram, sendo transformada em área de lazer.

