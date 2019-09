Moradores fazem festa de aniversário de 1 ano de buraco em rua

(Foto: Reprodução/WhatsApp/App Jornal Folha do Progresso)- Vídeo mostra grupo de Caracol cantando ‘parabéns’ com direito a bolo.

De acordo com os moradores, buraco foi visitado pela prefeitura, que não resolveu o problema —

Uma festa realizada pelos moradores da comunidade de Bela Vista do Caracol distrito de Trairão, celebrou um aniversariante inusitado. Com direito a bolo , som mecânico ,refrigerantes e fogos de artifícios, os moradores “comemoraram o aniversário” de um buraco na Avenida Principal, que da acesso ao bairro Planalto daquele distrito. Segundo eles, fez um (1) ano sem solução.

Uma moradora narra as “vivências” do buraco. “Meus prezados, estamos aqui para comemorar um ano de história desse buraco. Todos são convidados , vamos reivindicar é para nosso bem, dos moradores, alunos, jogadores de futebol do campinho do outro lado que tem que passar pelo buraco, independente se você é madeireiro, garimpeiro,comerciante é para todos nos…. “Cantaram com aplausos parabéns Para você”, o primeiro pedaço de bolo foi para o prefeito e outro para os vereadores que tratam com descaso o distrito.Assista ao vídeo;

A ação foi organizada como forma de protesto. “Queríamos denunciar a situação. Decidimos fazer uma coisa que chamasse a atenção de todos e cada um deu uma ideia”, conta morador ao Jornal Folha do Progresso, afirmando ainda que o “parabéns” foi cantado na tarde desta terça-feira(10).

Outro Lado

O Jornal Folha do Progresso tentou contato com a prefeitura de Trairão ,não teve êxito, o vereador Goiano representante do distrito não leu as mensagens do WhatsApp até o fechamento desta edição.

