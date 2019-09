Carreta carregada de milho pega fogo parada na Rodovia BR 163

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As cenas foram registradas e compartilhadas nas redes sociais. Por: JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Conforme a informação , as chamas começaram nos pneus,após o motorista parar o veiculo na rodovia, próximo a comunidade de Santa Júlia em Novo Progresso. As chamas se alastraram e atingiram a carroceria, parta da carga queimou.

