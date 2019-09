Ministério da Educação anuncia retomada de 3.182 bolsas da Capes

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Reprodução)-O Ministério da Educação (MEC) anunciou hoje a retomada de 3.182 bolsas de pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado de cursos com as melhores notas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

