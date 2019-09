Clima tenso na BR 163- Protesto interdita trânsito em dois pontos da rodovia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Dois pontos da rodovia estão fechados, os manifestantes se concentram em Moraes Almeida e utilizam galhos e pneus para bloquear o tráfego de veículos. Em Santa Júlia um Caminhão tranca a rodovia. A Polícia Rodoviária Federal acompanha a movimentação dos indígenas que cobram por legalização do garimpo em suas áreas e contra destruição dos equipamentos apreendidos. Por conta da interdição, mais de 60 quilômetros de filas se formaram na rodovia. Após não concordarem de negociar com a PRF, a rodovia foi totalmente trancada. Garimpeiros querem uma audiência coo o Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, eles ameaçam fechar em outros pontos.

Um protesto contra a permanência do ICMBio na região, aconteceu nesta tarde, com cartazes expostos a imagem dos bens destruídos gritaram Fora Icmbio, nos somos trabalhadores. Policiais Militares recuaram. Assista ao Vídeo;

Leia Também: Com apoio dos índios mundurukus bloqueio da BR 163 por garimpeiros em Moraes Almeida entra no terceiro dia

You May Also Like