Carreta com carga de carne tomba, pega fogo e fica completamente destruída em rodovia de MT

Um acidente causou um incêndio, esta tarde, que destruiu completamente uma carreta e a carga de carne que estava sendo transportada na BR-070, em Cáceres (220 quilômetros de Cuiabá).

O motorista teve escoriações na mão, mas recusou atendimento médico.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi relatada por uma pessoa que foi até a unidade da 2ª Companhia Independente. A testemunha apontou a localização do acidente, que ocorreu a cerca de 50 quilômetros da área urbana de Cáceres.

Os bombeiros foram até o local e encontraram a carreta já tombada e em chamas. O fogo também atingiu a vegetação às margens da rodovia. A equipe composta por três bombeiros isolou a área e iniciou o combate ao incêndio.

As chamas foram controladas com auxílio de um veículo auto bomba tanque. Porém, houve a perda total da carga e do veículo. As causas do acidente passam a ser investigadas.

Por:Redação Só Notícias (fotos: assessoria)

