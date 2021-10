Inter empata com o Ceará e desperdiça chance de entrar no G6 do Brasileirão

Nesta quarta-feira, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional ficou apenas no empate de 0 a 0 com o Ceará, fora de casa, e desperdiçou a chance de entrar no G6 da competição.

Com o resultado, o Colorado caiu para o oitavo lugar, com 33 pontos, um a menos que o RB Bragantino, primeiro time dentro da zona classificatória para a Libertadores e que ainda joga na rodada. Já o Vozão está em 12º, com 29.

O clube gaúcho volta a campo agora no domingo, quando recebe a lanterna Chapecoense no Beira-Rio, às 11 horas (de Brasília). Um dia antes, às 16h30, os cearenses visitam o líder Atlético-MG.

O jogo – O primeiro tempo começou agitado na Arena Castelão. Com o relógio marcando 12 minutos, Patrick recebeu na entrada da área e serviu Yuri Alberto, que bateu cruzado para a defesa de João Ricardo.

A resposta dos anfitriões saiu aos 19. Após bela jogada coletiva, Vina foi acionado na área e bateu firme. Atento, Daniel espalmou. Na sequência, em cobrança de escanteio, Cléber subiu mais que a marcação e tirou tinta da trave.

A partir de então, no entanto, o clima esquentou no gramado, e a partida caiu de rendimento, com os dois times trocando muitas faltas e passes errados no meio de campo.

No início da etapa complementar, os lances de perigo enfim voltaram a aparecer. Aos cinco, Patrick invadiu a área pela esquerda e finalizou forte, mas viu o zagueiro Luiz Otávio se atirar na bola para fazer uma grande intervenção.

Dois minutos depois, foi a vez do Ceará assustar. Em rápido contra-ataque, Cléber foi acionado na direita e soltou uma bomba no travessão. Já aos 31, o atacante alvinegro parou em ótima defesa de Daniel. Após bom cruzamento de Vina, o camisa 89 cabeceou no cantinho. O goleiro, então, se esticou todo para espalmar para longe.

Aos 40, o arqueiro voltou a ser exigido. Depois de cobrança de escanteio pela esquerda, a bola sobrou no meio da área para Vina, que tentou emendar um voleio, mas Daniel, bem posicionado, agarrou firme e garantiu a igualdade no placar.

Por:Gazeta Esportiva

