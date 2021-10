Polícia prende suspeito de estuprar grávida de sete meses que morreu por conta da violência

(Foto:Reprodução) – Foi preso na tarde de quarta-feira, 06, o suspeito de ter praticado o estupro hediondo que resultou na morte de Franciele Araújo Lima, uma jovem de 21 anos que estava grávida de sete meses.

A vítima, apesar de ter recebido socorro, não resistiu aos ferimentos e faleceu junto com o bebê no Hospital Municipal de Marabá.

A Polícia Militar recebeu, através do Disque Denúncia, informações sobre suspeitos envolvidos no caso e começou as diligências. Um dos suspeitos, identificado com Darlan da Silva Nunes, 24 anos, foi encontrado enquanto trabalhava. O homem tentou fugir, mas foi capturado.

Ao irem à residência dele, os policiais encontraram vestígios que o ligam ao crime: um chinelo de Franciele (reconhecido pela irmã da vítima), uma calcinha e marcas de sangue. Segundo informações, vizinhos também teria ouvido gritos de socorro vindo da residência na noite de domingo, além de terem visto Franciele acompanhando Darlan.

A polícia acionou os servidores do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” de Marabá para fazer perícia na casa onde foram encontrados os objetos, local em que a vítima teria sido violentada sexualmente. O suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Itupiranga, onde está à disposição da justiça.

Com informações do DOL

