Carreta de Bois tomba na BR-230

O acidente aconteceu durante a noite de Domingo (21/03/2021), por volta das 23h00, na Br-230 Transamazônica, quando uma carreta carregada com pelo menos 94 cabeças de gado, após tombar na ladeira do Cigano que fica a cerca de 43 km entre Altamira é Belo Monte área que pertence ao município de Vitória do Xingu.

Segundo informações, o Motorista da Carreta seguia para Anapu é não conseguiu realizar a curva do veículo que veio a tombar as margens da Br-230, ficando pendurado na lateral do abismo com a carreta carregada com os bois, tendo alguns animais saindo mesmos após o acidente.





Os animais que sobreviveream foram resgatados pelo corpo de Bombeiros de Altamira, porém mais que a metade da carga teria morrido no local e a carne foi doada e dividida no local do ocorrido.

O Motorista que estava sozinho, teve algumas escoriações e um dos braços fraturado, ele recebeu os primeiros atendimentos pré hospitalares pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado até a Upa em Altamira é entregue aos cuidados da equipe médica de plantão.

A Polícia Rodoviária Federal, também foi acionada para realização dos procedimentos cabíveis, deu apoio no acidente e esteve orientando o trânsito no local. Esse trecho da Br-230 Transamazonica conhecido como ladeira dos Ciganos e um dos mais perigosos da região com registros de vários acidentes inclusive fatais.

(Resumo da informação e texto Repórter Cinematográfico Carlos Calaça com informações da Polícia Rodoviária Federal de Altamira).

