PRF realiza leilão virtual de sucatas, no Pará

(Foto:DiVulgação PRF) – Conforme o artigo 328 do Código de Trânsito, o veículo recolhido que não vier a ser reclamado por seu proprietário dentro de um prazo de dois meses pode ser avaliado e leiloado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Pará realiza leilão virtual de veículos retidos, abandonados, removidos ou recolhidos a qualquer título, inclusive com restrição judicial, que se encontrem há mais de 60 dias nos pátios das Unidades Operacionais e terceirizadas vinculadas à PRF/PA, no município de Castanhal/PA.

Leia também>PRF apreende 7,2 kg de ouro ilegal, com um foragido da justiça em Itaituba/PA

As sucatas são veículos que estão impedidos de circulação em vias públicas, se destinam exclusivamente ao desmonte e ao reaproveitamento de suas peças e só podem ser adquiridas por pessoas jurídicas previamente cadastradas.

As sessões públicas de lotes de sucata, com motor inservível, são realizadas exclusivamente no sistema eletrônico “on-line” (internet) no site https://www.vipleiloes.com.br e serão realizadas nos dia 22, 23, 26, 27 e 28 de fevereiro de 2024, às 09:00 h e no dia 29 de fevereiro de 2024 às 14:00 h.

A visitação pública dos lotes de veículos que serão leiloados dar-se-á nos dias 15 a 21 de fevereiro de 2024, no pátio onde se encontram os veículos, no horário das 08:00h às 17:00h.

Para maiores informações, consulte o edital nº 3/2024/Pátio-PA.

Fonte:Jornal Folha do Progresso com informações da PRF e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/02/2024/07:16:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...