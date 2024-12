Carreta descontrolada atinge oito veículos e causa grande destruição

Foto: Reprodução | Vídeo mostra enorme estrago e veículos com perda total, em cidade do interior do Rio de Janeiro. Veja as imagens de vídeo e fotos chocantes

Na tarde desta segunda-feira, 2 de dezembro, um grave acidente envolvendo uma carreta desgovernada chocou moradores e motoristas na localidade de Bonsucesso, no Terceiro Distrito de Teresópolis. Por volta das 17h, o veículo, que seguia em direção ao Centro, perdeu os freios e provocou um cenário de destruição ao invadir a calçada e o pátio de uma agência de automóveis.

O impacto e os danos

O acidente atingiu pelo menos oito veículos, que ficaram amontoados. Alguns automóveis aparentam ter sofrido perda total devido à força do impacto. De acordo com relatos de testemunhas, a carreta percorreu um trajeto descontrolado antes de atingir os veículos estacionados, assustando pedestres e moradores da região.

O motorista da carreta ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, que possui um destacamento próximo ao local. Ele foi encaminhado para o Hospital das Clínicas Constantino Ottaviano (HCTCO), em estado ainda não divulgado.

Atendimento às vítimas e trânsito na região

Testemunhas relataram que há outras pessoas feridas, embora os números oficiais ainda não tenham sido confirmados. O Corpo de Bombeiros e equipes médicas continuam prestando socorro no local. A Avenida Brasil, uma das principais vias de ligação da região, registra lentidão no sentido Centro devido ao engavetamento envolvendo cinco veículos, incluindo dois caminhões.

Causas do acidente

Embora ainda não haja um laudo oficial, a suspeita inicial é de falha nos freios da carreta. Autoridades de trânsito investigam as circunstâncias do acidente e se o veículo estava em condições regulares de manutenção.

Consequências e alertas

Esse acidente ressalta a necessidade de fiscalização rigorosa em veículos de grande porte e o impacto que falhas mecânicas podem ter em áreas urbanas. O tráfego na região deve permanecer comprometido enquanto os trabalhos de remoção e perícia forem realizados.

Em breve, o EcoSerrano trará mais atualizações sobre esse grave acidente, incluindo informações sobre o estado de saúde das vítimas e os desdobramentos das investigações.

Fonte: Eco Serrano e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/12/2024/13:42:14

