Aviões se chocam enquanto taxiavam em Aeroporto de Congonhas; veja momento

(Foto: Reprodução) – Piloto chegou a informar passageiros sobre a batida; um dos aviões, da Latam, iria de São Paulo para Brasília e ninguém se feriu

Dois aviões se chocaram enquanto se deslocavam na pista do Aeroporto de Congonhas, na manhã desta terça-feira (3) e um dos aviões, da Latam, iria de São Paulo para Brasília.

Vídeos obtidos pela reportagem mostram o momento em que o comandante do voo Latam 3004 informa aos passageiros sobre o choque com outra aeronave. Ninguém se feriu durante a batida.

Veja o vídeo

Em outra gravação, é possível ver o exato momento em que as aeronaves se chocam.

“Infelizmente durante o nosso táxi, a princípio houve uma colisão com outra aeronave que estava iniciando o push back para a partida. Informo que, devido à nossa segurança, teremos que retornar na posição para o check da aeronave, agradeço colaboração de todos. Esta aeronave, devido ao ocorrido, não em condições de prosseguir o voo, mas como a empresa informou, já tem outra aeronave disponível para prosseguir o voo e só estão aguardando posicionamento dessa aeronave para efetuar o embarque para essa aeronave. Agradeço a todos a compreensão”, disse o piloto aos passageiros.

Por meio de nota, a Latam disse que a batida não deixou nenhum dos passageiros e tripulantes de ambos os aviões feridos que foram desembarcados normalmente e em total segurança. As aeronaves foram encaminhadas para inspeções de manutenção e todos os clientes serão reacomodados em outros voos da companhia. A LATAM colabora com as investigações do CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) para o esclarecimento do evento.

A LATAM lamenta os transtornos e ressalta que adota todas as medidas técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos.

