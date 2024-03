Carreta se solta e colide com carro na BR-163; quatro pessoas ficaram feridas

Acidente entre carreta e carro de passeio — Foto: Blog do Tabocal/Reprodução

Carreta se solta e colide com carro no KM 123 da BR-163; quatro pessoas ficaram feridas

O acidente ocorreu na tarde de sábado (02) próximo à cidade de Belterra.

Na tarde deste sábado (02), um grave acidente ocorreu no KM 123 da 163, próximo à cidade de Belterra, no oeste do Pará. Uma carreta se soltou e colidiu com um carro que trafegava pela rodovia, resultando em quatro pessoas feridas.

Segundo relatos preliminares, quando a carreta se desprendeu de seu reboque e avançou pela pista, atingiu o veículo de passeio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que imediatamente após o acidente, equipes de resgate foram acionadas para prestar assistência às vítimas. Duas ambulâncias saíram de Belterra para o local do acidente.

“Deslocamos duas ambulâncias de Belterra, nossa equipe daqui de Santarém e mais um corpo de bombeiros. Aí a de Belterra já chegou primeiro, devia ser mais próximo. Aí levaram para o hospital de Belterra, estão estabilizando. Daqui a pouco eles vão trazer aqui para o Municipal de Santarém. Já foi i a equipe para lá também porque são quatro vítimas, o Samu já está indo para lá para dar apoio para eles também”, relatou o coordenador do Samu, Joziel Colares.

Até o momento, não há informações precisas sobre o estado de saúde dos feridos, mas sabe-se que eles estão recebendo tratamento médico adequado nas unidades de saúde da região.

Os órgãos de segurança e trânsito foram acionados e devem investigar as circunstâncias do acidente para determinar as causas exatas e as possíveis responsabilidades.

