Polícia busca localizar responsáveis pelo furto de carga de cerveja, após carreta tombar em Trairão

Parte da carga foi apreendida pela polícia (Foto:Divulgação / Polícia Civil de Trairão).

O caso ocorreu na última terça-feira (18), na BR-163, próximo ao município do sudoeste paraense

Na última terça-feira (18), um tombamento de uma carreta carregada de cerveja foi registrado na BR-163, próximo ao município de Trairão, no sudoeste paraense. O produto foi saqueado por moradores locais. Após o caso, a Delegacia de Polícia Civil de Trairão está conduzindo diligências para identificar os responsáveis pelo furto, recebimento, compra e ou depósito da mercadoria furtada. As informações são do portal Giro.

Informações iniciais dão conta de que parte da carga de cerveja já foi recuperada. As investigações policiais seguem para que o restante do material furtado seja localizado e apreendido. O lote da mercadoria, identificado tanto nas caixas quanto nas embalagens, poderá auxiliar na identificação dos produtos.

A recomendação da polícia é que os comércios locais não recebam, comprem ou comercializem a mercadoria furtada. O recomendado é que, nestes casos, os produtos sejam devolvidos à delegacia. Caso contrário, esses comerciantes podem estar sujeitos a penalidades por crimes como furto e receptação qualificada. As penas variam de três a oito anos de prisão, de acordo com o Código Penal.

Até o momento, não se tem informações do prejuízo financeiro devido ao furto da carga e, ainda, se algum suspeito foi localizado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou detalhes sobre caso à Polícia Civil e aguarda retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/07/2023/15:03:10

