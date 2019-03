Carro avança preferencial e atinge van com tripulação da Azul em Santarém; voos são cancelados

O acidente aconteceu na madrugada desta quinta (13). As vítimas sofreram escoriações e foram levadas ao hospital.

Veículos envolvidos no acidente com a tripulação da Azul na avenida Rui Barbosa em Santarém — Foto: Divulgação/PM

Uma van que transportava a tripulação da Azul Linhas Aéreas para o Aeroporto de Santarém, no oeste do Pará, capotou após ser atingida por um carro que avançou a preferencial em um cruzamento, segundo informou a Polícia Militar (PM).

O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (13), no bairro Aldeia. Segundo a PM, o carro, modelo saveiro, seguia pela travessa Frei Ambrósio, quando avançou a pista e bateu na lateral da van, que seguia pela avenida Rui Barbosa, que é via preferencial.

A PM disse ainda que o motorista da van e os tripulantes da Azul sofreram escoriações e foram levados para o Pronto Socorro de Santarém para atendimento médico. Por conta disso, os voos marcados para a madrugada precisaram ser cancelados.

O motorista do carro que provocou o acidente foi autuado em flagrante e levado para a 16ª Seccional de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Segundo a polícia, ele deve passar pelo exame de dosagem alcoólica. Também foi arbitrada fiança de cinco salários mínimos.

A Azul declarou em nota que está prestando toda a assistência necessária a seus tripulantes, que foram atendidos e passam bem. Por conta do incidente, três voos foram cancelados e os passageiros serão reacomodados em outras operações da própria empresa.

Por G1 Santarém — PA

