Mais Médicos abre vagas para atendimento a povos tradicionais no Pará

Mais médicos — Foto: Alejandro Zambrana

Vagas foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).

Um novo edital do programa Mais Médicos oferta 196 vagas na região Norte, incluindo o Pará, para assistência aos povos tradicionais nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).

A expectativa do Ministério da Saúde é ultrapassar 700 médicos em atuação nos territórios.

Profissionais interessados podem se inscrever de até dia 19 de julho, na página oficial do programa.

São 129 vagas para 18 DSEIs que atendem municípios do Norte. Em todo o país, há 34 DSEIs distribuídos com base em critérios territoriais, levando em consideração a ocupação geográfica das comunidades indígenas.

No Pará, há vagas nas seguintes localidades:

Altamira

Guamá-Tocantins

Kayapó do Pará

Rio Tapajós

Amapá e Norte do Pará

A estrutura de atendimento inclui unidades básicas de saúde indígenas, polos-base e as Casas de Saúde Indígena (Casais).

Este é o segundo chamamento realizado para a saúde indígena. Das vagas ofertadas neste edital, 28 serão para o território Yanomami.

O novo edital também promove a seleção dentro do regime de cotas, que contemplam pessoas com deficiência e grupos étnico-raciais, como negros, quilombolas e indígenas.

A seleção é voltada para vagas desocupadas definidas em articulação com a Secretaria de Saúde Indígena (Sesai).

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/07/2024/07:40:53

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...