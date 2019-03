(Foto:PC/Ascom) -Criança tem ferro enfiado na cabeça ao ser agredido por madrasta, no Marajó

Mulher castigou criança com golpes de guarda-chuva. Ferro não atingiu o cérebro do menino. Suspeita foi presa.

Uma mulher foi presa nesta quinta-feira (13) suspeita de agredir o enteado de apenas 11 anos, que ficou com um pedaço de metal fincado do crânio após receber golpes na cabeça com um guarda-chuva, em Breves, no Marajó.

Segundo a Polícia Civil, a mulher, de 20 anos, teria atacado a criança que saiu mais cedo com o guarda-chuva e voltou com o objeto quebrado. Ela, então, teria golpeado o menino para castigá-lo.

O ferro entrou na cabeça da criança, mas não chegou a atingir o cérebro. A agressora foi autuada em flagrante delito pelo crime de lesão corporal grave. O menino passou por procedimento para retirada do pedaço do metal da cabeça e passa bem.

Por G1 PA — Belém

