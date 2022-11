Dois homens são assassinados a tiros dentro de carro em Altamira

(Foto: Reprodução) – O duplo homicídio aconteceu por volta das 03h30 deste domingo (20), na Travessa Luís Coutinho, no bairro Brasília, em Altamira, sudoeste do Pará.

As vítimas foram identificadas pela Polícia Militar como Fabiano Adelaide da Silva e Rafael Alencar da Silva.

A Polícia Militar foi acionada por moradores das proximidades que escutaram disparos de arma de fogo. Chegando no local, os policiais encontraram as vítimas dentro do veículo com diversas perfurações de arma de fogo.

Segundo a PM, no local foi encontrada uma arma que poderia ter sido usada no crime, além de cápsulas de munições calibre 9mm que ficaram caídas ao lado do passageiro.

A guarnição isolou a área até a chegada da Polícia Civil por meio da Delegacia de Homicídios. A Polícia Científica do Pará também esteve no local para fazer a perícia e remoção dos corpos. Segundo testemunhas, os suspeitos estavam em um carro de cor prata.

A PM realizou buscas pelas proximidades na tentativa de localizar os atiradores, mas eles não foram encontrados. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. Denúncias que possam ajudar podem ser feitas através do 181 ou 190. (Com informações do Confirma Notícia).

Jornal Folha do Progresso em 21/11/2022/10:03:49

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...