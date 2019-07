Carro com pessoas no teto e em alta velocidade assusta motoristas na transamazônica

Ação foi filmada neste domingo (14) entre os municípios de Brasil Novo e Altamira. Veja o vídeo!

Veículo circula com pessoas no teto na Transamazônica – Crédito: Reprodução

Duas pessoas filmaram um carro em alta velocidade, transportando um casal no teto do veículo, que circulava pela rodovia Transamazônica, entre os municípios de Brasil Novo e Altamira, na região sudoeste paraense, neste domingo, 14.

Duas mulheres que seguiam atrás do carro, em outro veículo, gravaram o vídeo, mostrando a irresponsabilidade da turma que seguia sem nenhuma segurança por uma das estradas mais perigosas do Pará. Sentados em cima do teto a moça e o rapaz parecem fazer deboche quando percebem que estão sendo filmados. Dentro do carro também havia outras pessoas, além do motorista.

Uma delas, que filmava a “aventura”, informa que o veículo estava em quase 100 quilômetros de velocidade. O carro aparenta ser um pálio de cor vermelha, placas WSC – 6453. O vídeo foi enviado à Polícia Rodoviária Federal, em Altamira. Veja o vídeo!

Por: Portal Giro/Com informações do Portal Roma News e TV Cidade News

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...