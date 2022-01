Subcomandante do 7º GBM se despede da unidade e é transferido para Belém

Solenidade ocorreu na noite da última quinta-feira (27). Foto: Weslen Reis/Plantão. -A cerimônia de despedida do Capitão Luiz ocorreu na noite da última quinta-feira (27). Após 10 anos de serviços prestados a Itaituba, ele foi transferido para o Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

Aconteceu, na última quinta-feira (27), em Itaituba (PA), a cerimônia de despedida do Capitão Luiz, Subcomandante do 7º Grupamento de Bombeiro Militar (7º GBM). Ele foi transferido para o Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.(A informação é de Weslen Reis/Plantão)

Capitão Clebson Luiz ingressou ao 7º GBM no ano 2009, após o término do curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiro Militar. No total, ele soma 10 anos de serviços prestados à população itaitubense.

Para o Tenente-coronel Celso dos Santos Piquet Júnior, atual comandante do órgão, a despedida de Luiz é uma mistura de tristeza e alegria. “A tristeza é porque vamos perder um excelente militar. A alegria é que esse militar permanecera corporação e vai prestar os bons serviços dele à população em Belém e por todo o Pará […]”, disse.

Luiz destaca que o momento significa superação e prontidão. “Significa superação, prontidão… tanto dos militares quanto da minha pessoa como integrante do Corpo de Bombeiros daqui de Itaituba. Uma corporação muito bem aceita pela sociedade e se confunde ao ponto que a gente se sente itaitubense. A gente se sente muito bem aqui nessa cidade. Aqui nasceu a minha filha”, destacou.

Jornal Folha do Progresso em 30/01/2022/07:58:42

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...