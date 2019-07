Identificado homem morto a tiros em Moraes Almeida

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O homem é natural do estado de Minas Gerais e, segundo pessoas do Distrito, trabalhava na comercialização de madeira. O corpo foi encaminhado ao Instituto médico legal (IML) de Itaituba, passou por procedimentos legais e em seguida foi liberado à família.

You May Also Like