Carro despenca de ribanceira e deixa quatro mortos na Transamazônica BR-230

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(com informações do Correio de Carajás)

A tragédia aconteceu no quilômetro 45 da rodovia Transamazônica, em um trecho não asfaltado. No carro, estavam quatro adultos e uma criança. A mulher que sobreviveu foi identificada como Marcelle Marino Araújo. Transtornada, ela não conseguiu informar sobre o que provocou o acidente que causou a morte de Regina Pereira de Oliveira Lima, de 43 anos, Ruhan Lima de Almeida, de 11 anos, Raimundo Nonato, de 48 anos e Antônio Neto.

You May Also Like