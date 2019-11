Governo garante início de Ferrovia que interligará Barcarena, Marabá e Parauapebas em 2021

O valor do investimento é de US$ 7 bilhões de dólares (algo em torno de R$ 2,9 trilhões de reais.(Foto:Agência Pará)

O governador do Pará, Helder Barbalho, assinou nesta terça-feira (12), um protocolo de intenções para estudos de viabilidade econômica de implantação e exploração do projeto da Ferrovia Pará, entre os municípios de Marabá e Barcarena. A cooperação, firmada em Brasília (DF), no valor de US$ 7 bilhões de dólares (algo em torno de R$ 2,9 trilhões de reais), envolve a empresa China Communication Construction Company (CCCCSA), controladora da brasileira Concremat.

A malha ferroviária proposta irá interligar o porto de Vila do Conde, em Barcarena, no nordeste do Estado, a municípios do sudeste paraense, como Marabá e Parauapebas, e de lá até Açailândia, no Maranhão, com a Ferrovia Norte-Sul.

Fonte:Agência Pará)

