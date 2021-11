Carro em alta velocidade destrói muro e capota, em Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) – Um veículo capotou na noite de domingo (14), antes do capotamento o veículo colidiu em um muro localizado na esquina da 21ª rua com travessa Treze de Maio, em Itaituba, sudoeste do Pará.

No momento do acidente havia um casal dentro do veículo, uma mulher, identificada como Raele Costa Silva, de 26 anos, e um homem, identificado como José Pereira de Miranda Júnior, de 26 anos.

Segundo informações, o motorista do veículo envolvido no acidente passou em alta velocidade no cruzamento da 13ª rua com a travessa Treze de Maio, que estava com sinal vermelho, logo depois, José também ultrapassou o sinal vermelho da 18ª rua. Ao chegar na 20ª rua, o condutor perdeu o controle do veículo, mas continuou em alta velocidade e bateu em um muro, capotando em seguida.

De acordo com os policiais, José estava embriagado e havia discutido com a esposa Raele, que o incentivou a acelerar ainda mais o automóvel. O condutor afirmou para o grupamento policial que queria se matar porque sua esposa o havia incentivado.

Após o capotamento do veículo, um Volkswagen Polo MSI prata, a mulher ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital Municipal de Itaituba (HMI), enquanto o condutor foi conduzido para a 19ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

