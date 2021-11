Carreta carregada de soja tomba na PA-370 entre Uruará e Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Muitos motoristas ficaram parados por horas, alguns com o veículo completamente preso nos atoleiros. Os caminhões são os que mais registram problemas quando chove. As obras de asfaltamento iniciaram essa semana, a previsão é que 150 km de rodovia estadual sejam asfaltados até 2022.

O asfaltamento da rodovia estadual acaba de ser iniciado, mas a obra ainda está bem no comecinho. Quem circula pela PA conhece bem as dificuldades da estrada, que possui trechos sinuosos e ladeiras que dificultam a vida de quem nunca fez uma viagem por ela.

O caminhão ficou atravessado na via. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista, mas o veículo ficou no local durante todo o dia. A carga está espalhada na pista e para seguir viagem é preciso ter bastante atenção. A lama e atoleiro pode ter contribuído para que o acidente acontecesse.

