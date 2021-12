Homem tenta matar ‘ex’ a golpes de facão e faz filho de escudo, em Rurópolis

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou Erinaldo Feitosa escondido dentro de sua própria residência. O agressor recebeu ordem para sair do imóvel, todavia usou a criança como escudo e só se entregou cerca de 40 minutos depois. O menino foi resgatado com segurança e entregue para a mãe.

(Foto:Reprodução) – Homem tenta matar ‘ex’ a golpes de facão e faz filho de escudo no interior do Pará

